30 марта 2020 года

Рыбоводам помогут создать селекционные центры

Правительство РФ опубликовало правила предоставления грантов из федерального бюджета на поддержку селекционно-племенной работы - в том числе в области рыбоводства.

Соответствующее постановление правительства - от 25 марта 2020 г. № 329 – размещено на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно этому документу, гранты предоставляются научным организациям и вузам на создание и развитие селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров в рамках нацпроекта «Наука».

Предполагается, что деятельность получателей субсидии будет направлена на создание племенного материала (в том числе рыб), «обладающего улучшенными хозяйственно-полезными признаками (уровень продуктивности, устойчивость к заболеваниям, качественные показатели производимого сырья и иные)», и сопутствующих технологий.

Средства могут быть использованы на модернизацию научной инфраструктуры, приобретение оборудования и внедрение технологий, оплату труда, работ и услуг, а также на некоторые другие статьи расходов. Максимальный размер гранта – 35 млн рублей. Распределением средств будет заниматься Минобрнауки.

Fishnews