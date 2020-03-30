30 марта 2020 года

На Камчатке примут меры по поддержке экономики

Правительство Камчатского края готовит комплекс мер для обеспечения устойчивой экономической ситуации на полуострове в связи с распространением коронавируса.

«Мероприятия плана будут представлены по всем необходимым направлениям: обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения, поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, поддержка малого и среднего предпринимательства, общесистемные меры», - заявил губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Для поддержки малого и среднего бизнеса будут в том числе предусмотрены временные налоговые каникулы по отдельным видам региональных налогов для отраслей, на деятельность которых в значительной степени повлияло распространение вируса, сообщил министр экономического развития и торговли края Дмитрий Коростелев.

Огласить весь перечень мер планируется до конца недели, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

На Камчатке до 1 мая приостановлено назначение проверок в рамках регионального государственного контроля. Внеплановые проверки могут проводиться в случае вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Fishnews