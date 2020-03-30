30 марта 2020 года

Мурманская область переходит на режим самоизоляции

Для того чтобы предотвратить распространение коронавируса, в Мурманской области ограничивают передвижение граждан. Ранее региональные власти решили ограничить въезд на территорию ряда населенных пунктов.

Режим самоизоляции распространяется на всех граждан в Мурманской области с 12:00 30 марта, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию регионального оперативного штаба.

Рекомендуется ограничить передвижение граждан по территории всего региона. Исключение – выход на работу (если работодатель не перешел на удаленный режим), поход за продуктами или лекарствами в ближайший магазин или аптеку, вынос мусора, обращение в больницу за экстренной помощью. Выгуливать домашних животных можно на расстоянии не более 100 м от дома.

Сообщается, что следить за соблюдением режима будут правоохранительные органы.

Ранее власти региона приняли решение ограничить въезд в Ковдорский район и Мончегорск (с 12:00 30 марта), Териберку, Ура-Губу, Кировск и Апатиты (с 12:00 29 марта). Для отдельных случаев возможность въезда оставили. Например, чтобы была возможность попасть на территорию работникам организаций.

Fishnews