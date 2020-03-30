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В связи с пандемией коронавируса территориальные управления Росрыболовства поменяли режим работы

Коронавирус изменил графики теруправлений Росрыболовства

В связи с пандемией коронавируса территориальные управления Росрыболовства поменяли режим работы. По какому графику теперь функционируют ТУ – в обзоре Fishnews.

Информация может обновляться. Рекомендуем переходить на сайт теруправления по ссылке и проверять последние новости и объявления.

Амурское теруправление временно приостановило личный прием граждан. Письма, заявления и другие документы рекомендуется направлять в электронном виде на amur_fish@mail.ru либо письменночерез «Почту России». Телефоны для консультаций по всем вопросам – на сайте ТУ.

Ангаро-Байкальское теруправление переведено на работу в удаленном доступе до особого распоряжения. При этом на сайте ТУ отмечается, что оно «осуществляет бесперебойное функционирование деятельности, в том числе оформление разрешительных документов пользователям водных биологических ресурсов». В прежнем режиме работает инспекторский состав. Все возникающие вопросы следует предварительно обсудить по телефону нужного структурного подразделения.

Вход в офисные помещения Североморского теруправления временно ограничен. Прием и выдача документов будет производиться с понедельника по четверг с 16:00 до 17:00, по пятницам – с 14:30 до 15:30. За получением нужной информации рекомендуют обращаться в письменной форме. Тех, кто решит все-таки прийти лично, ждет предварительное дистанционное измерение температуры. Все вопросы можно задать по телефонам 8(8152) 79-81-00, 79-81-01.

В Северо-Кавказском теруправлении рабочий день теперь длится с 10:00 до 16:30. Ограничен допуск посетителей и время приема (не более 15 минут), ряд сотрудников переведен на дистанционный режим работы. Контактный телефон - 7 (8722) 64-00-55.

Московско-Окское теруправление временно ограничило личный прием граждан. Рекомендовано обращаться в письменной форме через интернет-приемную официального сайта управления либо на электронную почту moktu@mail.ru. Ограничен вход посетителей в административное здание - не далее первого этажа. Там установлен бокс для приема входящей корреспонденции. Порядок приема проектной документации и заявок опубликован на сайте ТУ.

Охотское теруправление до 1 мая ограничило прием граждан для подачи заявлений на регистрацию сетей. Заявления рекомендуется подавать почтой на бумажном носителе или на электронный адрес office@magfishcom.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону 64-33-63.

Северо-Восточное теруправление меняет режим работы с 30 марта по 3 апреля. Прием и выдача документов будет осуществляться в службе «одного окна» с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:30. Выдача разрешений на добычу водных биоресурсов - с понедельника по четверг с 15:30 до 17:00, в пятницу - с 13:30 до 14:30.

Для физических лиц временно прекращены прием и выдача документов. Их рекомендуют направлять почтой. Заявления о регистрации сетей просят направлять на svrybolovstvo@terkamfish.ru или почтовым отправлением. Заявления о предоставлении ВБР в пользование для традиционного рыболовства необходимо направлять только почтовым отправлением.

Северо-Западное теруправление ограничило личный прием граждан. Обращения принимаются по электронной почте info@sztufar.ru или почтовым отправлением. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (812) 498-88-97.

Ряд сотрудников Средневолжского теруправления переходит на дистанционный режим работы. Дела об административных правонарушениях в отделах рыбоохраны рассматривают после окончания рабочего дня. Контактные телефоны отделов – на сайте ТУ. Личный прием граждан приостановлен, обращаться просят письменно.

Верхнеобское теруправление временно ограничило личный прием граждан. Обращения принимаются в электронном виде на электронную почту приемной ТУ uprav-nsk@mail.ru.

Нижнеобское теруправление временно ограничило личный прием граждан. Обращения можно направлять на почтовый или электронный (notur@noturfish.ru) адреса ТУ. Телефон приемной – (3452) 338566

Волго-Каспийское теруправление временно ограничило личный прием граждан. Обращаться рекомендуют в письменном виде или на электронный адрес vk-ter-upr@mail.ru

Западно-Балтийское теруправление временно ограничило личный прием граждан. Обращаться рекомендуют письменно.

Приморское теруправление изменило графики приема и выдачи документов. Подробности можно узнать, позвонив в нужный отдел.

Енисейское и Восточно-Сибирское теруправления на момент публикации материала никаких изменений в расписания не внесли.

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