31 марта 2020 года

Китайская таможня обновила списки экспортеров

Главное таможенное управление КНР опубликовало новый список российских предприятий и судов, которые имеют право поставлять в Китай продукцию водного промысла и аквакультуры.

На официальном сайте Главного таможенного управления КНР (GACC) опубликован обновленный список № 2020-03-24 российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов – поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в Китай, сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП).

Перечень включает 962 наименования рыбопромысловых судов и береговых заводов по производству рыбной продукции. По сравнению с предыдущей версией в него добавлено 85 новых экспортеров, исключено – 41. В списке появилось 32 транспортных судна, 16 рыбоперерабатывающих фабрик, 27 рыбопромысловых судов и 10 холодильников. В данные по еще 246 предприятиям и судам внесены изменения.

Официальная версия перечня экспортеров на английском языке размещена по этой ссылке: http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/2811812/2812040/2812041/2812849/index.html.

Российская версия списка будет опубликована на официальных сайтах НЦБРП и Россельхознадзора после проверки информации.

Fishnews