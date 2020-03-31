31 марта 2020 года

Сибирские аквафермеры смогут зарыбить еще 14 озер

В Тюменской области на аукцион выставили 14 участков для аквакультуры. Нижнеобское теруправление Росрыболовства принимает заявки до 20 мая.

Согласно документации к торгам, участки площадью от 6 до 121 га расположены на озерах в Армизонском, Нижнетавдинском, Голышмановском, Викуловском, Ярковском, Казанском, Уватском, Ишимском и Бердюжском районах. Все акватории предназначены для пастбищной аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Стартовые цены лотов – от 5 тыс. до 97 тыс. рублей. Торги предполагается провести 28 мая в Тюмени. Победителям предложат заключить договоры пользования на 25 лет.

Fishnews