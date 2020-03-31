31 марта 2020 года

Сиговая «молодежь» пополнит популяцию Куршского залива

В Калиниградской области готовятся к зарыблению сигом Куршского залива, первый выпуск запланирован на май. В прошлом году в инкубаторы экспериментального рыбоводного цеха Главрыбвода в поселке Лесной заложили около 1,36 млн икринок.

Закладка проходила в два этапа. Первая партия в 567 тыс. икринок отправилась в инкубаторы в рамках госзадания, вторая - почти 795 тыс. икринок - для реализации посадочного материала сообщили Fishnews в пресс-службе Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства.

В начале марта комиссия из специалистов теруправления и Атлантического филиала ВНИРО провела инвентаризацию первой партии - выклев составил 387 тыс. личинок. Выклев второй партии ожидается в начале апреля.

В рамках госзадания в этом году в Куршский залив планируют выпустить 150 тыс. экземпляров молоди сига. Первую партию предполагают отправить «на вольные хлеба» в мае.

Экспериментальный рыбоводный завод в Лесном работает с 2009 г. Благодаря ему ежегодно в Куршский залив выпускают от 150 тыс. до 360 тыс. единиц молоди сига навеской от 2 до 10 г.

Fishnews