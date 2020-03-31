31 марта 2020 года

Коронавирус взвинтил продажи рыбы в США

Жители Соединенных Штатов в условиях пандемии коронавируса COVID-19 активно раскупали продовольствие, в том числе рыбопродукцию. В середине марта розничные продажи таких товаров взлетели, особенно - консервов и заморозки.

Продажи замороженных продуктов из ВБР за неделю с 8 по 14 марта по сравнению с показателями предыдущей недели выросли на 52,4%, до 1,6 млрд долларов, а консервов – на 53,4%, до почти 6,8 млрд долларов, отмечает портал Seafood Source.

Несмотря на то, что некоторые крупные торговые сети закрыли отделы с охлажденными продуктами, их продажи также выросли - на 13,7%, до 128 млн долларов. Больше всего увеличился спрос на сибаса, камбалу, окуня, лосося, минтая, палтуса и сельдь.

Как сообщает корреспондент Fishnews, консервированный тунец и тунец в вакуумной упаковке оказались рекордсменами в категории рыбопродукции длительного хранения. Также выросла популярность анчоуса, сардины, скумбрии и лосося. В сегменте заморозки больше остальных увеличились продажи минтая, лосося, тиляпии, большой корифены, камбаловых.

Fishnews