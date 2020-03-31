31 марта 2020 года

Регионы распространяют самоизоляцию

Значительная часть российских регионов ввела режим полной самоизоляции, когда ограничивается выход граждан из дома. При этом в ряде субъектов Федерации такие меры предусмотрены как рекомендация.

Первыми всеобщую самоизоляцию ввели Москва и Московская область, но список пополняется. К 12 часам по московском времени такой режим предусмотрело около 30 регионов, сообщает корреспондент Fishnews. Это Архангельская, Астраханская, Вологодская области, Забайкальский край, Калининградская, Калужская, Курская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская области, Приморье, Чувашия, Чечня, Адыгея, Сахалинская области, Якутия, Башкирия, Карачаево-Черкесия, Магаданская область. Об ограничениях заявило руководство Липецкой области. В Брянской области режим введен для Брянска. В Белгородской, Волгоградкой области, Санкт-Петербурге режим предусмотрен как рекомендация.

При этом выходить можно за товарами в ближайшие магазины, чтобы вынести мусор, выгулять домашних животных или если потребуется обратиться за неотложной медицинской помощью.

Fishnews