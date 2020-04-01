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Свежевыловленный минтай. Фото РРПК

Минтайщики встречают апрель с прибавкой на промысле

К 31 марта российские рыбопромышленники освоили 879,1 тыс. тонн минтая, это почти на 7,5% выше уровня прошлого года. По прогнозам науки, хорошие для промысла метеоусловия на неделе будут в северо-восточной части Охотского моря.

В Охотском море добыто 802,8 тыс. тонн – на 6,7% больше, чем за отчетный период 2019 г. В том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарно выловили 571,4 тыс. тонн (+9,3%), в Северо-Охотоморской – 222,4 тыс. тонн (+14%), рассказали Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству. По остальным районам минтая освоено менее 25 тыс. тонн в каждом.

Тихоокеанской сельди поймали 57,8 тыс. тонн, что на 7,2% выше уровня прошлого года. 57,3 тыс. тонн из этого объема добыто в Северо-Охотоморской подзоне, прибавка составила 11,5%.

Трески на Дальнем Востоке наловили 50,9 тыс. тонн (+19,8%). В Восточно-Камчатской зоне освоено 19,2 тыс. тонн, в Северо-Курильской зоне – 9,1 тыс. тонн.

31 марта на промысле минтая работали 93 добывающих судна, лов сельди вело четыре судна, трески – два.

По данным Камчатского филиала ВНИРО, в районах промысла на северо-востоке Охотского моря отмечается благоприятная ледовая обстановка. Наибольшее скопление льда наблюдается в северо-западной части моря и в заливе Шелихова. Дрейфующие ледовые поля в основном находятся у Восточного Сахалина. На эту неделю для северо-восточной части Охотского моря прогнозируют хорошие для промысла метеорологические условия.

Неблагоприятная погода с усилением ветра до 12-17 м/с ожидается в среду и воскресенье у юго-восточного и восточного побережий Камчатки и в районе Северных Курил.

По информации Приморского теруправления Росрыболовства, средний уровень загрузки холодильников края - около 59,6%. Стоимость доставки рыбной продукции железнодорожным транспортом из Владивостока до Москвы составляет 10 - 11,5 рубля за килограмм, сообщили в пресс-службе ФАР.

Fishnews

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