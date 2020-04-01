01 апреля 2020 года

Сахалинская ассоциация просит Минприроды разобраться с запретом промысла

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области попросила министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина изучить причины запрета промысла морского ежа и гребешка в федеральном заказнике «Малые Курилы». Ранее такой лов осуществлялся.

Промысел водных биоресурсов в заказнике федерального значения «Малые Курилы» вновь стал предметом споров. Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области направила обращение главе Минприроды Дмитрию Кобылкину. Как сообщает корреспондент Fishnews, объединение просит разобраться в ситуации и восстановить право рыбохозяйственных организаций на добычу морского ежа и гребешка в акватории ООПТ.

Положение о заказнике допускает промысел этих объектов с соблюдением режима особой охраны территории заказника. При этом объем, способы и районы добычи должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Осенью рыбаки подали заявки на согласование условий промысла на предстоящий год. При этом предприятия указали соблюдение всех требований, на основании которых получали согласование на вылов ранее, настаивают в АРСО. Однако к промыслу их не допустили.

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Курильский», за которым закреплена защита биоразнообразия в заказнике, ссылается на необходимость сохранения водных биоресурсов.

Однако в АРСО напоминают о социальном аспекте. Работа рыбопромышленных компаний обеспечивает занятость не менее 30% жителей Южно-Курильского района.

Потери от недополученных налогов и сборов в бюджеты всех уровней в ассоциации оценили не менее чем в 80,6 млн рублей в год, недопоступления валютной выручки – в 12,9 млн долларов.

«В условиях тяжелой ситуации из-за распространения коронавируса, надвигающегося экономического кризиса, ограничение работы малых и средних предприятий Курильских островов, создание негативного экономического режима и социальной напряжённости недопустимо», - говорится в письме к главе Минприроды.

Ранее руководство Сахалинской области подняло перед министерством вопрос о промысле в заказнике ламинарии, что также важно для предприятий Южно-Курильского района.

Fishnews

