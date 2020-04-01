01 апреля 2020 года

Рыбопромышленникам Канады помогут покрыть «вирусные» убытки

Канадские власти рассказали о формах господдержки рыбаков, рыбопереработчиков и аквафермеров, бизнес которых пострадал от пандемии коронавируса. Предполагаются льготное кредитование, прямые компенсации убытков и разрешение привлекать иностранных рабочих.

Министр рыболовства, океанов и береговой охраны Бернадетт Джордан отметила, что рыболовство необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны, а кроме того, является ключевой отраслью экономики Восточной Канады, пишет портал Undercurrent News. Чиновница рассказала, что аквафермеры и рыбопереработчики получат доступ к анонсированной Минсельхозом программе кредитования Farm Credit Canada общим объемом 3,5 млрд долларов США.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Бернадетт Джордан также заявила о запуске федеральной программы прямой компенсации убытков рыбакам, переработчикам и аквафермерам, пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Кроме того, министр напомнила о решении правительства в виде исключения разрешить въезд в страну иностранцам для работы на рыбоперерабатывающих предприятиях.

Fishnews