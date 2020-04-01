01 апреля 2020 года

Для КМНС напишут экономическую программу

Программу поддержки экономической деятельности коренных малочисленных народов предполагается создать под эгидой Минвостокразвития. В документе планируется учесть особенности всех арктических регионов.

В состав рабочей группы по подготовке программы вошли опытные представители экспертного сообщества и некоммерческих организаций, федеральных и региональных структур власти из разных регионов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Чукотки.

В общей сложности в рабочей группе 49 человек. Ее возглавляют генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат и президент Ассоциации КМНС Григорий Ледков. Предполагается, что программа поможет представителям коренных народов сохранить традиционные промыслы благодаря мерам поддержки сбыта.

Fishnews