01 апреля 2020 года

Минсельхоз предложил учесть специфику маломерного флота

Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в правила выдачи разрешений на вылов. В документе предлагается учесть специфику работы маломерного флота.

Минсельхоз разместил на портале regulation.gov.ru проект изменений в Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия ‎и аннулирования разрешений на добычу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается предусмотреть, что для получения разрешений на вылов могут использоваться данные не только капитана, но и судоводителя. Это необходимо, чтобы учесть работу маломерного флота, где из экипажа может быть только судоводитель, говорится в сопроводительных материалах.

Fishnews