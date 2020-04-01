Минсельхоз предложил учесть специфику маломерного флота
Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в правила выдачи разрешений на вылов. В документе предлагается учесть специфику работы маломерного флота.
Минсельхоз разместил на портале regulation.gov.ru проект изменений в Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу.
Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается предусмотреть, что для получения разрешений на вылов могут использоваться данные не только капитана, но и судоводителя. Это необходимо, чтобы учесть работу маломерного флота, где из экипажа может быть только судоводитель, говорится в сопроводительных материалах.
Fishnews