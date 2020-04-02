02 апреля 2020 года

В первом квартале рост уловов превысил 6%

К 1 апреля российские рыбаки освоили около 1,4 млн тонн водных биоресурсов - на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2019 г. Положительная динамика отмечается во всех зонах промысла, кроме конвенционных районов и открытой части Мирового океана.

По данным отраслевой системы мониторинга, к 1 апреля общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил около 1,4 млн тонн. Это на 87,4 тыс. тонн или на 6,7%, выше уровня прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По Дальневосточному бассейну уловы выросли почти на 8% и достигли 1,07 млн тонн. Вылов минтая составил 879,1 тыс. тонн, что на 61,2 тыс. тонн выше прошлогоднего уровня, трески – 50,9 тыс. тонн (+8,4 тыс. тонн), сельди – 57,8 тыс. тонн (+3,9 тыс. тонн).

В Северном бассейне рыбаки нарастили вылов почти на 7% к уровню 2019 г. – до 135,8 тыс. тонн. На промысле трески добыто 101,9 тыс. тонн – на 2,7 тыс. тонн больше, чем год назад. Вылов пикши увеличился на 3,4 тыс. тонн – до 19,4 тыс. тонн.

В Западном бассейне вылов превысил 29,5 тыс. тонн, что почти на 11% больше, чем на отчетную дату прошлого года. По шпроту освоение выросло более чем на тысячу тонн – до 19 тыс. тонн, по балтийской сельди – на 1,7 тыс. тонн, до 9,6 тыс. тонн.

По Азово-Черноморскому бассейну рост не столь существенный – всего на 4% в сравнении с уровнем 2019 г., суммарно добыто 21,1 тыс. тонн. Если на промысле хамсы объемы вылова подросли на 2 тыс. тонн – до 18,5 тыс. тонн, то по тюльке наблюдается отставание почти на тысячу тонн, промысловики отчитались всего о 0,65 тыс. тонн этой рыбы.

Волжско-Каспийский бассейн по темпам прироста уловов опережает все остальные районы промысла – добыто около 8 тыс. тонн, что в 2,5 раза выше уровня прошлого года. Основной вклад здесь вносит килька, вылов которой год назад едва достигал 0,1 тыс. тонн. Сейчас ее поймали 4,3 тыс. тонн с начала 2019 г. Еще 2,2 тыс. тонн рыбаки освоили на промысле частиковых видов рыб (+0,5 тыс. тонн). Уровень добычи пресноводных видов водных биоресурсов – около 1,2 тыс. тонн – по сравнению показателем на отчетную дату прошлого года почти не изменился.

В зонах иностранных государств российские суда нарастили вылов на 7,7% до 72,3 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 59,1 тыс. тонн, что на 19% ниже уровня прошлого года.

Fishnews