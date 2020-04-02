02 апреля 2020 года

К хранителю браконьерской добычи нагрянула полиция

Полицейские Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обнаружили «краснокнижный» улов в квартире подозреваемого в браконьерстве. Информация поступила от инспектора рыбоохраны.

Сведения о хранении незаконно добытой рыбы госинспектор Нижнеобского теруправления Росрыболовства получил в ходе «отработки» участка.

В квартире у жителя Березовского района сотрудники полиции нашли одного сибирского осетра и 52 стерляди, а также одну особь нельмы, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального УМВД.

Ущерб водным биоресурсам оценивается в 250 тыс. рублей. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча «краснокнижных») и по части 1 статьи 256 УК РФ (нелегальный вылов с причинением крупного ущерба).

Fishnews