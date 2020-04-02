02 апреля 2020 года

Почти все регионы предусмотрели всеобщую самоизоляцию для граждан

Режим всеобщей самоизоляции ввели практически все регионы России. Таким образом на территориях предполагается бороться с распространением коронавирусной инфекции.

Все больше и больше регионов вводит всеобщую самоизоляцию, когда люди не должны покидать жилье без крайней необходимости. К 9 утра по московскому времени такой режим не был предусмотрен только в шести субъектах Федерации – в Орловской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, на Чукотке и в Ненецком автономном округе, сообщает корреспондент Fishnews.

В других регионах власти приняли решение о самоизоляции граждан вне зависимости от возраста и состояния здоровья. В отдельных регионах такой режим продолжает действовать как рекомендация. В Краснодарском крае объявлен карантин. Официальная информация о ситуации с распространением COVID-19 представлена на сайте https://стопкоронавирус.рф/

Fishnews