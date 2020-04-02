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Директор Центра оценки регулирующего воздействия ВШЭ Даниил ЦЫГАНКОВ

Даниил Цыганков: Снятие лишних требований – самый простой способ помочь экономике

В условиях пандемии и экономического кризиса самое время исключить требования для бизнеса, которые давно показали свою избыточность, считает директор Центра оценки регулирующего воздействия ВШЭ Даниил Цыганков.

Он обратил внимание, что сейчас богатейшие экономики мира направляют на поддержку бизнеса и населения большие финансовые ресурсы. По мнению эксперта, Россия может активнее пойти по пути дерегулирования - это не потребует значительных финансовых вложений, а иногда и позволит сэкономить бюджетные средства.

«И здесь есть очень хорошие резервы: регуляторные затраты составляют в среднем 10% от валовой выручки (в каких-то отраслях больше, в каких-то – меньше), даже если половину из них убрать, это уже будет заметное облегчение для всей экономики», - подчеркнул Даниил Цыганков в беседе с корреспондентом Fishnews.

Эксперт напомнил, что был объявлен мораторий на проведение проверок – до 1 мая 2020 г. «Слишком оптимистично полагать, что за такой короткий промежуток ситуация улучшится. Нужно продлить отказ от проверок до 1 января 2021 года, это как раз совпадет по времени с завершением работы «регуляторной гильотины», - уверен руководитель центра. Он добавил, что, конечно, мораторий не распространяется на случаи, когда под угрозой жизнь и здоровье людей, на экологическую сферу, на надзор за особо опасными объектами.

Собеседник Fishnews подчеркнул, что бизнес-ассоциации рыбной отрасли уже обращаются с предложениями в правительство по снижению нагрузки на предприятия.

«Я бы предложил начать с инвентаризации видов контроля независимо от того, относятся они к сфере применения федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей…» или нет. И нужно посмотреть, точно ли необходимы все эти виды контроля», - считает Даниил Цыганков.

По его мнению, в ближайшее время необходимо избавиться от обязанности российских судов проходить контрольные пункты (точки) и ускорить ввод в эксплуатацию ЭПЖ с привязкой к электронным разрешениям на вылов. А также снять с заказчиков флота под инвестквоты требования по срокам.

«Урезание функционала контрольно-надзорных органов позволило бы часть госслужащих сократить – это бы уменьшило нагрузку на бюджет. А оставшиеся могли бы сосредоточиться на действительно важных сферах – контроле, который действительно нужен для экологии, здоровья и безопасности людей», - резюмировал представитель Высшей школы экономики.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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