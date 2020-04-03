03 апреля 2020 года

ТОР «Камчатка» могут расширить

Минвостокразвития РФ подготовило проект постановления о расширении территории опережающего развития «Камчатка». Необходимость включения в границы ТОР дополнительных участков ведомство объясняет созданием условий для новых инвестпроектов, в том числе в сфере рыбопереработки.

Проект постановления о расширении территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) «Камчатка» размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

В марте в Корпорации развития края заявили, что наблюдательный совет ТОР решил ходатайствовать о расширении территории для создания оптимальных условий реализации инвестиционных проектов компаний «Дельта Фиш, «Колхоз Октябрь» и «Мясная Фабрика». Проекты «Дельта Фиш» и «Колхоза Октябрь» предусматривают строительство трех рыбоперерабатывающих заводов, говорится в пояснительной записке к предложенному постановлению.

Fishnews