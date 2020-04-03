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Лев Гефест: большой кошке – большая рыбка. Фото из Instagram зоопарка «Садгород»

Сделай доброе дело – накорми льва

Владивостокский зоопарк «Садгород» обратился ко всем неравнодушным с просьбой помочь прокормить своих питомцев в период вынужденных карантинных мер. Многие уже откликнулись на призыв, но помощь по-прежнему очень нужна! Свой вклад в это доброе дело могут сделать и рыбаки.

Владивостокский зоопарк «Садгород» уникален: все, кто побывал здесь хоть раз, отмечают, что это место совсем не похоже на тюрьму для животных. Вы не увидите тут тоскливых, озлобленных или голодных «заключенных» – только игривые, любопытные, порой сыто-сонные, но весьма приветливые звери в чистых и просторных вольерах.

Мало кто знает, но этот уголок живой природы образовался более 20 лет назад – на небольшом участке земли в пригороде Владивостока, купленном артистами передвижного цирка для отдыха животных между гастролями. С годами территория благоустраивалась, начали появляться посетители и новые обитатели, много обитателей... Сюда приносили больных и раненых, осиротевших или надоевших диких зверей – никто из них не был изъят из дикой природы специально для помещения в неволю.

Сейчас здесь проживает более 400 животных самых разных видов: от тигров, львов, леопардов и волков, верблюдов, зебр и кабанов до тропических рыб, змей, черепах и крокодилов, страусов, павлинов и орланов. Кое-кто из них даже обзавелся потомством – настолько комфортные здесь созданы условия. Например, с прошлого года тут не было отбоя от желающих пообщаться с двумя новорожденными львятами. Это очень большая редкость для зоопарков во всем мире.

Еще одним масштабным событием в 2019 г. стало открытие первого в России приюта для медведей «Кипарисово» – это один из уникальных проектов зоопарка.

Интересно и то, что этот музей живой природы не финансируется ни администрацией города, ни властями края. Все, что можно увидеть здесь, построено и приобретено благодаря посетителям: на средства от продажи входных билетов, из копилок пожертвований и от спонсоров и опекунов обитателей вольеров.

Именно поэтому сегодня в условиях пандемии коронавируса зоопарк «Садгород», как и все внебюджетные организации, оказался в крайне непростой ситуации: закрывшись для посетителей, он фактически остался без средств к существованию. Сколько продлится такое положение, не знает никто, а еда животным требуется каждый день, и ежедневно их необходимо обогревать.

Рыбаков просят помочь

Через социальные сети и СМИ зоопарк обратился ко всем неравнодушным с призывом о помощи. Удивительно, но почти сразу же к закрытым для посетителей воротам начали привозить пакеты, коробки и мешки с овощами и фруктами, мясом и сеном. Либо переводить пожертвования на счета организации.

Как рассказала Fishnews заместитель директора зоопарка «Садгород» Алена Асновина, здесь рады любой помощи и, конечно, будут очень благодарны, если в этой благотворительной акции решат поучаствовать и рыбаки, ведь рыбу с удовольствием едят многие звери.

«Минтай у нас, к сожалению, есть некому, но вот писуч, корюшка, красная рыба входят в рацион многих животных. У нас есть потребность и в сельди: орланы едят ее с удовольствием, прямо с косточками, целиком, – отметила Алена Асновина. – А так, красную рыбу едят тигры, крокодилы, белоплечие и белохвостые орланы; писуч и корюшку – аисты, журавли, цапли, черепахи. Все это едят и барсуки. Обязательно рыба присутствует в рационе и у любимцев среди наших посетителей – енотов-полоскунов. Также рыбу переваривают на кашу для обезьян, цесарок, куриц».

Главное, просят в зоопарке, чтобы рыба была целой и лучше всего в замороженном виде. Что касается объема, то здесь есть свой холодильник для съестных припасов, рассчитанный на 3 тонны.

Fishnews также обращается ко всем своим читателям: если у вас есть возможность откликнуться и принять участие в этом добром деле, не оставайтесь, пожалуйста, в стороне. Поддержка сейчас важна каждому, но есть те, кто действительно не выживет без нашей с вами помощи.

Кстати, откликнуться на призыв о помощи зоопарка «Садгород» может каждый, даже не выходя из дома во время карантина:

Номер карты Сбербанк: 4279500012118837
Мир: 2202200297167122
Карта привязана к номеру телефона: 89147909731
Асновина Елена Алексеевна.

Номер карты Сбербанк: 4276500013993520
Карта привязана к номеру телефона: 89147903316
Асновин Сергей Владимирович.

Номер кошелька Яндекс деньги: 4100111249323338
Аккаунт для перевода PayPal: zooparkvdk@gmail.com

Реквизиты для организаций:
ИП Асновин Сергей Владимирович
ИНН: 253600635830
Юр. и почтовый адрес: 690025, г. Владивосток, ул. Воровского 24Б
р/с: 40802810600110000045
к/с: 30101810900000000705
БИК: 040507705
ПАО «Дальневосточный банк», Владивосток

  • Лев Гефест: большой кошке – большая рыбка. Фото из Instagram зоопарка «Садгород»
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