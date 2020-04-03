03 апреля 2020 года

Красная книга теперь будет выглядеть по-новому

В России выпустили новый список животных, занесенных в Красную книгу РФ. Среди новых объектов – дальневосточная плотоядная популяция косаток.

Новый перечень «краснокнижных» объектов животного мира утвержден приказом Минприроды России от 24 марта 2020 г. № 162. Прежний список был принят еще в 1997 г., новую версию власти готовили несколько лет.

Специалисты спорили и о корректности разделения косаток в дальневосточных морях на «рыбоядных» и «плотоядных». Однако в итоге в «краснокнижный» список все-таки вошла дальневосточная плотоядная популяция косаток, сообщает корреспондент Fishnews.

Среди 14 млекопитающих, впервые попавших в Красную книгу РФ, также каспийский тюлень. В результате проделанной работы только по самым многочисленным таксонам – млекопитающим и птицам – в список занесено 43 новых объекта, отметили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии.

Изменился и порядок ведения Красной книги РФ: помимо категории статуса редкости теперь указаны категория статуса угрозы исчезновения, категория степени и первоочередности принимаемых и планируемых природоохранных мер.

Fishnews