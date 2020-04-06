06 апреля 2020 года

Браконьеры ЯНАО стали «кинозвездами»

В Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа рыбоохрана с помощью беспилотника обнаружила нелегальный промысел. Нарушители не сразу догадались, чей дрон, и стали позировать перед камерой. Сейчас это видео изучают в полиции.

В рейде по реке Войкар инспекторы Нижнеобского теруправления Росрыболовства отправили впереди себя дрон. Браконьеры не сразу поняли, кто использует беспилотник, и стали позировать перед ним, рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления.

Увидев вездеход рыбинспекции, нарушители сели на снегоходы и обратились в бегство, не успев проверить снасти. На месте сотрудники рыбоохраны обнаружили запрещенные к использованию лесковые сети. В них попали две щуки, однако, по мнению инспекторов, сети были поставлены в расчете на осетра. Зафиксировав нарушение правил рыболовства, сотрудники ТУ передали материалы, в том числе видео, в полицию.

Fishnews