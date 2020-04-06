06 апреля 2020 года

Наиболее уязвимому бизнесу дадут передышку по кредитам

Правительство утвердило список отраслей, которые больше всего пострадали при ухудшении экономики в связи с пандемией. Предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в этих сферах, смогут воспользоваться кредитными каникулами.

В перечень попали авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, туризм, организация досуга, гостиничный бизнес, общепит, организация конференций, выставок, работа парикмахерских, салонов красоты, химчисток и другая работа по предоставлению бытовых услуг населению.

Список утвержден постановлением правительства от 3 апреля 2020 г. № 434, сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается, что субъекты малого и среднего бизнеса из этих отраслей смогут воспользоваться кредитными каникулами, которые предусматривает федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106.

Fishnews