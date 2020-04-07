07 апреля 2020 года

Рыбоохрана Югры подключилась к борьбе с коронавирусом

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре рыбинспекторы напоминают гражданам о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Рыболовам-любителям раздают памятки о борьбе с распространением COVID-19.

Сотрудники рыбоохраны ХМАО – Югры участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства, инспекторы объезжают места любительской рыбалки.

В ходе рейдов рыболовам раздают памятки о том, как предупреждать распространение инфекции. Также инспекторы напоминают о необходимости соблюдения до 30 апреля режима самоизоляции.

Fishnews