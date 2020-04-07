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Рыбацкий флот в Шотландии. Фото Mary и Angus Hogg

Рыбозаводам Шотландии помогут пережить пандемию

Правительство Шотландии объявило о выделении около 12,3 млн долларов предприятиям рыбопереработки - на преодоление негативных последствий пандемии COVID-19. Средства будут предоставляться в виде прямых субсидий и кредитов.

Шотландская рыбная отрасль особенно сильно пострадала из-за проблем с экспортом и коллапсом гостиничного бизнеса, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу правительства страны. Обычно она экспортирует около 80% своих моллюсков и другой продукции из водных биоресурсов.

Рыбопереработка является ключевой отраслью для многих прибрежных районов и обеспечивает тысячи рабочих мест в глубинке. Правительство намерено помочь таким предприятиям выживать и выплачивать зарплату сотрудникам. Средства будут предоставляться как в виде субсидий (до 130 тыс. долларов), так и в форме кредитов.

Кроме того, власти страны призвали торговые сети расширить сбыт шотландской рыбопродукции на внутреннем рынке.

В конце марта правительство Шотландии уже выделило более 6,1 млн долларов на поддержку 650 предприятий рыбной отрасли. Часть этих средств пошла на выплату 50% средней зарплаты за два месяца экипажам маломерных судов. Также оказывалась помощь рыбозаводам и аквафермам.

Fishnews

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