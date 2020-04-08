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Свежевыловленный минтай

Охотоморская путина на финишной прямой

Вылов минтая на Дальнем Востоке достиг 960 тыс. тонн, что на 6,6% выше уровня прошлого года. Путина в Охотском море подходит к концу – основной промысел на минувшей неделе велся в Северо-Охотоморской подзоне.

По данным отраслевой системы мониторинга, к 7 апреля общий вылов по Охотскому морю составил 880 тыс. тонн, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2019 г. В Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах в сумме добыто 576,6 тыс. тонн – на 9,7% больше, чем год назад. С 1 апреля специализированный промысел минтая в этих районах прекращен. В Северо-Охотоморской подзоне, где пока ловить можно, освоено 294,5 тыс. тонн минтая, что на 8,7% выше прошлогодних показателей.

На промысле тихоокеанской сельди дальневосточные рыбаки выловили 60,9 тыс. тонн, что на 9,1% выше уровня прошлого года. Добыча трески также в плюсе – на счету флота 53,8 тыс. тонн, что на 18,2% больше, чем за тот же период 2019 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, вылов минтая ведут 77 судов, сельди – 18 судов, трески – два судна. Мониторинг в районе промысла осуществляют 14 научных наблюдателей Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) и пять наблюдателей Камчатского филиала.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, средний уровень загрузки холодильников составляет около 54%. Стоимость доставки рыбной продукции железнодорожным транспортом из Владивостока до Москвы, по данным ведомства, держится на уровне 10–10,5 рубля за килограмм.

По прогнозу Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), в ближайшую неделю над Охотским морем и вблизи него ожидается активная циклоническая деятельность. 8 апреля в южных районах Охотского моря и в районе Курильских островов, на западнокамчатском шельфе возможно усиление ветра до 15–17 м/с. При этом в северных и центральных районах охотоморского бассейна погода будет спокойной, скорость ветра не превысит 5–10 м/с.

Ожидается, что в Северо-Охотоморской подзоне промысел будет осуществляться до 9 апреля включительно. Затем флот перейдет в Восточно-Сахалинскую подзону, где продолжит добычу минтая.

Районы вылова сельди в Северо-Охотоморской подзоне будут постепенно освобождаться ото льдов, и суточные уловы по всем типам судов будут возрастать. Наиболее перспективным для промысла сельди ученые считают район, расположенный напротив полуостровов Кони и Пъягина на границе с Западно-Камчатской подзоной, где сельдь будет образовывать преднерестовые скопления.

Fishnews

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