08 апреля 2020 года

Рыбака-нарушителя спасли от уголовной статьи

В Астраханской области бывшего полицейского собираются судить за «утяжеление» нарушений, допущенных местным рыбаком. По версии следствия, правоохранитель сформировал фиктивные доказательства, чтобы превратить административное дело в уголовное.

В марте 2019 г. участковый уполномоченный составил протокол осмотра места происшествия по сообщению о незаконном вылове водных биоресурсов местным жителем. В действиях рыбака усматривались признаки административного правонарушения, рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного управления СКР по Астраханской области.

Следствие считает, что полицейский для улучшения показателей своей работы сформировал фиктивные доказательства, позволившие обвинить рыбака по уголовной статье о незаконной добыче водных биоресурсов.

Подтасовку выявило региональное УФСБ, сейчас уже самого правоохранителя обвиняют по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное преследование в отношении рыбака прекращено, дело полицейского направлено в суд.

Fishnews