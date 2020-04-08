08 апреля 2020 года

ЕС оценит борьбу Вьетнама с браконьерством

Власти Вьетнама надеются добиться в этом году отмены «желтой карточки» Евросоюза за недостаточное противодействие республики ННН-промыслу. Инспекция ЕС должна посетить страну в мае-июне.

В преддверии визита министр сельского хозяйства и сельского развития Вьетнама Нгуен Суан Куонг призвал 28 прибрежных провинций активнее бороться с морским браконьерством, сообщает Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

Министр подчеркнул, что проверяющие могут не только отказаться отзывать предупреждение, но и вовсе запретить импорт вьетнамской продукции из водных биоресурсов. Нгуен Суан Куонг отметил, что власти прибрежных провинций должны эффективно исполнять законодательство о рыболовстве. В частности, строго контролировать процессы выхода судов из порта и их возвращения, проверять отчеты рыбаков.

По данным за январь текущего года, технические средства контроля были установлены на 92% вьетнамских судов длиной более 24 м и на 37% судов длиной от 15 до 24 м.

Как сообщает корреспондент Fishnews, «желтую карточку» Евросоюз показал Вьетнаму в октябре 2017 г. После этого республика приняла серьезные меры по борьбе с ННН-промысом. В их числе коррекция законодательства о рыболовстве, оснащение судов ТСК.

После вынесения предупреждения экспорт вьетнамских рыбы и морепродуктов в Евросоюз сократился на 6,5%, до 390 млн долларов в 2018 г., и на 11,5%, до 345,2 млн долларов в 2019 г. В результате ЕС переместился с третьей на пятую позицию среди главных экспортных рынков для продукции из уловов республики.

Fishnews