08 апреля 2020 года

«Родные острова» поддержат нуждающихся сахалинцев

Благотворительный фонд «Родные острова», основанный рыбопромышленниками Сахалинской области, запустил акцию в помощь уязвимым семьям - нуждающимся и попавшим в трудную ситуацию в связи с пандемией коронавируса.

Идея принадлежит председателю попечительского совета фонда Олегу Кану. Слоган акции очень простой: «Сахалинцы своих не бросают».

«Сахалинские рыбопромышленники, несмотря ни на что, продолжают участвовать в жизни острова. Тем более в сложившейся ситуации, когда коронавирус и кризис обнажили серьезные социальные проблемы», - отметили в фонде.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе «Родных островов», сейчас школы и департамент образования Южно-Сахалинска формируют списки семей, а благотворители занимаются закупкой всего необходимого. В продовольственную «корзину» войдут продукты 21 наименования. Это и крупы, и консервы, и свежие фрукты, и сладости.

Пока акция будет проходить в областном центре и Невельске. По предварительной информации, только по Южно-Сахалинску в список вошло около 300 семей.

Партнером и помощником фонда в реализации проекта стал учебно-тренировочный центр «Восток». На его базе происходит подготовка продуктовых наборов, формировать и развозить их помогают волонтеры - сотрудники УТЦ.

Fishnews