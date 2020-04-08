08 апреля 2020 года

Озера Поморья оценили в миллионы

В Астраханской области на аукцион выставили пять участков для аквакультуры – как пастбищной, так и индустриальной. Три из этих РВУ – озера по стартовым ценам от 1,78 млн до 2,34 млн рублей.

Торги организует Североморское управление Росрыболовства, заявки можно подавать до 8 мая. Провести аукцион планируют 22 мая в Мурманске.

Как сообщает корреспондент Fishnews, первый лот – участок на озере Волчьем в Мезенском районе. Площадь РВУ – 0,08 га, начальная цена – 640 рублей. Акватория предлагается для индустриального рыбоводства.

Второй лот – участок, образованный на озере Среднем в Холмогорском районе. Этот РВУ, также предназначенный для индустриальной аквакультуры, имеет площадь 3,31 га и стартовую цену 26,5 тыс. рублей.

Третий лот – озеро Слободское в Холмогорском районе. Оно самое дорогое: площадь этого водного объекта под индустриальную аквакультуру – 1220 га, начальная цена – 2,34 млн рублей.

Четвертый лот – озеро Белое площадью 222,7 га в Северодвинске. Участок для пастбищного рыбоводства предлагается по стартовой цене в 1,78 млн рублей.

Пятый лот – Салозеро в Приморском районе, оно занимает 260 га и может быть использовано как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры. Начальная цена – 2,08 млн рублей.

С победителями аукциона заключат договоры пользования на 25 лет. Исключение – озеро Слободское, оно предоставляется на 6 лет.

Fishnews