09 апреля 2020 года

Прокуратура продолжает бой с электроудочками в глобальной сети

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура добивается блокирования сайтов, продающих электроудочки. В ходе интернет-мониторинга надзорное ведомство выявило еще 6 таких ресурсов.

Иск о признании этой информации запрещенной к распространению и блокировании доступа к ней направлено в Ленинский районный суд Севастополя, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что использование для лова рыбы электроудочек - средства массового истребления водных биоресурсов -незаконно.

Fishnews