09 апреля 2020 года

Тунцовую промышленность Барбадоса предлагают развить

ООН подготовила для Барбадоса план по повышению эффективности промысла и экспорта тунца. Предполагается, что в результате выручка рыбаков вырастет с 303 тыс. долларов в 2015 г. до 7,5 млн долларов в 2027 г.

В Организации Объединенных Наций хотят изменить подход рыбопромышленников Барбадоса к экспорту уловов. Планируется, что вместо сырья островное государство будет отправлять за рубеж фасованное филе тунца - в Северной Америке оно стоит гораздо дороже.

Предлагается более эффективно использовать добывающий флот, наладить контроль качества и создать инфраструктуру. В частности, построить на острове рыбоперерабатывающий завод стоимостью 1,7 млн долларов, пишет портал Undercurrent News.

План также включает усовершенствование региональных стандартов, чтобы провести независимую сертификацию промысла. Таким образом предполагается открыть доступ на новые рынки.

Авторы документа надеются, что развитие рыболовства поможет Барбадосу стать менее зависимым от импорта - сейчас 86% продуктов питания на острове зарубежные. Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас Министерство морских дел и голубой экономики рассматривает предложенный ООН план.

Fishnews