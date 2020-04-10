10 апреля 2020 года

В Хабаровском крае не ожидают проблем из-за китайской утечки

Выброс молибденовых стоков в китайской провинции Хэйлунцзян не угрожает экологической безопасности Хабаровского края, заявили в региональном минприроды. Ожидается, что концентрация вредных веществ после попадания в Амур снизится в десятки раз.

Утечка из хвостохранилища молибденовой шахты произошла 28 марта в городе Ичунь, проинформировало китайское государственное информагентство «Синьхуа». По его данным, аварию устранили 31 марта, но некоторое количество загрязненной воды попало в реку Хулань.

WWF России обратил внимание, что эта река является притоком Сунгари, которая впадает в Амур. Таким образом, утечка создает угрозу загрязнения и самого Амура. СМИ выражают беспокойство: ядовитое пятно движется в сторону Хабаровска.

Ситуацию прокомментировали власти Хабаровского края. «По расчетам ученых, концентрация вредных веществ в еще не дошедшей до Амура воде уже существенно падает. После попадания в Амур она снизится в десятки раз, поэтому на экологии и водопитьевом режиме это ЧП не должно отразиться», - сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что, по данным китайской стороны, 30 марта в приток Сунгари попало около 2 млн кубометров отходов, содержащих молибден. Департамент Росгидромета произвел расчеты добегания воды и оценил угрозу.

«От места аварии до Хабаровска более 1200 км. Загрязнение может достигнуть населенных пунктов Хабаровского края не раньше 20-23 апреля. Об этом уже уведомлены все федеральные органы власти. Правительство края, в свою очередь, уже разработало комплекс мер по минимизации последствий возможного негативного влияния», - рассказал председатель комитета по охране окружающей среды минприроды края Алексей Сабитов.

По его словам, всем предприятиям, обеспечивающим водозабор, поручено либо применить технологии для дополнительной очистки воды, либо обеспечить подпитку своих систем водой не из Амура. Также должен быть усилен мониторинг качества воды. Для этого власти обещают дополнительно организовать сразу пять точек отбора проб, предполагается, что на самих предприятиях пробы будут брать чаще.

«Сразу хочу успокоить, молибден – не самый опасный компонент из возможных. Он находится в нашем перечне отслеживаемых веществ, и мы умеем с ним работать. Кроме того, по прогнозам всех ведомств так называемое «грязное пятно» до Хабаровска, вероятнее всего, не дойдет. Оно растворится в общем потоке воды. Этому будет способствовать и таяние льда. Уже сейчас концентрация на территории Китая падает. Поэтому мы ожидаем, что до нас доберутся лишь минимальные концентрации, не представляющие опасности, - подчеркнул Алексей Сабитов.

Fishnews