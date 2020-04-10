10 апреля 2020 года

Инвестор из КНР хочет создать в Приморье мариферму

Китайская компания собирается построить в Приморском крае ферму по выращиванию гребешка, сообщает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций. По данным АПИ, иностранный инвестор планирует вложить около 1 млрд рублей.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта сопровождает проект. Генеральный директор АПИ Леонид Петухов отметил, что компания «Далянь Хайяндао» (Dalian Haiyangdao) входит в топ-5 крупнейших производителей гребешка в Китае.

По словам главы агентства, инвестор уже провел ряд аналитических и научно-исследовательских работ по технико-экономическому обоснованию проектов на Дальнем Востоке и готовится к участию в аукционах. Торги должны состояться после снятия ограничений на очередные участки акватории.

В качестве возможной площадки под акваферму рассматриваются воды залива Петра Великого, сообщили Fishnews в пресс-службе АПИ.

Леонид Петухов подчеркнул, что инвестор из КНР интересен для России прежде всего технологиями, развитием персонала, импортом отраслевых компетенций. «Далянь Хайяндао» надеется привлечь для работы в РФ сильных квалифицированных партнеров, которые закроют основные инфраструктурные и административные риски, уточнил гендиректор АПИ.

Fishnews