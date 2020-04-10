Дагестанских заготовителей грунта ищет рыбинспекция
В Республике Дагестан устанавливают личности нарушителей, регулярно вывозивших грунт из водоохранной зоны. Возникший в результате нелегальный карьер значительно изменил рельеф местности.
Карьер обнаружили вблизи поселка Шамхал на берегу реки Шура-Озень. Грунт системно выкапывали менее чем в 200 м от уреза воды, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства.
Ведется административное расследование по части 2 статьи 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта). Сотрудники рыбоохраны устанавливают личности злоумышленников.
Fishnews