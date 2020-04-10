10 апреля 2020 года

Ладожская корюшка поторопила весну

В Ленинградской области набирает обороты корюшковая путина: на 8 апреля рыбаки выловили уже около 160 тонн на Ладожском озере. Это почти 15% объема, рекомендованного наукой к добыче в этом году.

Нерестовый ход корюшки в устье реки Волхов начался 25 марта, на две недели раньше обычных сроков. Сейчас в Волхове добывается до 25 тонн рыбы в сутки, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства. В реке Сясь промысел только разворачивается, там ловят 200-300 кг в сутки.

В этом году рекомендованный объем вылова корюшки в Ладожском озере установлен на уровне 1068,5 тонны. Теруправление уже оформило 195 разрешений 15 организациям на добычу в водоемах Ленинградской области. С начала промыслового сезона на 8 апреля было освоено около 160 тонн.

Органы рыбоохраны напоминают об ограничениях на добычу корюшки для рыбаков-любителей – суточная норма для рыбалки в Финском заливе и Ладожском озере с впадающими в него реками составляет 5 кг.

Fishnews