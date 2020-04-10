10 апреля 2020 года

Удар коронавируса по рыбному хозяйству обещает быть гендерным

Пандемия коронавируса сильнее скажется на жизни женщин, чем мужчин, предупреждает Международная ассоциация женщин в рыбной отрасли (WSI). В организации полагают, что ситуация с COVID-19 угрожает усилиям по искоренению полового неравенства в экономике.

Женщины составляют значительную часть кадров рыбного хозяйства, обращают внимание в WSI. Как пишет журнал The Skipper, ассоциация ссылается на данные ФАО ООН: в мире представительницы прекрасного пола составляют 15% работников на промысле, 70% - в аквакультуре и от 80 до 90% - в рыбопереработке. Кроме того, около 60% продавцов рыбы и морепродуктов в Африке и Азии - женщины.

При этом мужчины преимущественно занимают управляющие позиции или трудятся в сфере вылова рыбы, а женщины в основном являются рядовыми сотрудниками перерабатывающих заводов. Из-за такой структуры занятости пандемия коронавируса коснется мужчин и женщин по-разному, считают в WSI.

Ассоциация обращает внимание, что, согласно прогнозам Международной организации труда (МОТ), пандемия может привести к ликвидации множества рабочих мест по всему миру. И, скорее всего, под сокращение попадут люди, занятые в прибрежной рыбопереработке – то есть преимущественно женщины.

По данным WSI, это уже происходит в лососевой отрасли Чили, где объемы производства сокращают почти наполовину, сообщает корреспондент Fishnews.

В ассоциации опасаются и того, что в условиях кризиса мировые лидеры решат, что равенство полов не является насущной проблемой и ее решение может подождать. WSI намерена собирать данные и мониторить влияние, которое коронавирус оказывает на женщин, занятых в рыбном хозяйстве.

Fishnews