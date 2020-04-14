14 апреля 2020 года

На Камчатке стартовали лососевые «выпускные»

В Камчатском крае произвели первый в году выпуск молоди лососевых. Сезон традиционно открыл Паратунский ЛРЗ: 1,5 млн мальков кеты отправили в ручей Трезубец бассейна реки Паратунка.

До конца мая Паратунский лососевый рыбоводный завод должны покинуть 20 млн мальков кеты, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного филиала Главрыбвода. Время выпуска совпадает с естественным временем ската лососевой молоди в реках.

Всего на Камчатке пять государственных лососевых рыбоводных заводов – Паратунский, Вилюйский, Малкинский, «Кеткино» и «Озерки». Все они расположены в южной части полуострова - в Елизовском районе. Выращенной на ЛРЗ молодью кеты, нерки, чавычи и кижуча зарыбляют бассейны рек Большая, Авача, Паратунка и озера Большой Вилюй.

Fishnews