14 апреля 2020 года

Энергетики поплатились за пренебрежение интересами рыбы

В Ростовской области энергетическая компания и ее должностное лицо оштрафованы за забор воды для Новочерскасской ГРЭС без согласования с органом рыбоохраны и в нарушение природоохранного законодательства.

Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура по обращению гражданина проверила деятельность ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии». Как сообщили Fishnews в пресс-службе надзорного ведомства, Новочеркасская ГРЭС забирала воду и эксплуатировала рыбозащитные сооружения без согласования с Азово-Черноморским теруправлением Росрыболовства, с нарушением законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, а также договора пользования водным объектом.

Руководителю организации внесли представление. После этого компания приняла меры по устранению нарушений, отметили в прокуратуре.

На предприятие и его должностное лицо наложили административные штрафы в общей сложности на сумму свыше 50 тыс. рублей по части 2 статьи 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания). Природоохранная прокуратура намерена проконтролировать исправление нарушений.

Fishnews