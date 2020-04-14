14 апреля 2020 года

Акватории Ленобласти приготовили рыбоводам

Шесть участков под аквакультуру в Ленинградской области выставило на аукцион Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Заявки принимаются до 15 мая.

Согласно аукционной документации, площадь участков – от 8 до 85 га. Один из них представляет собой верхний бьеф Нижне-Свирской ГЭС (этот РВУ предлагается для индустриальной аквакультуры). Остальные – озера для пастбищного рыбоводства в Приозерском и Бокситогорском районах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, стартовые цены лотов – от 26 тыс. до 680 тыс. рублей. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования. Торги предполагается провести 21 мая в Санкт-Петербурге.

Fishnews