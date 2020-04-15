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Предполагается обязать правительство устанавливать предельно допустимые цены в рознице при резком удорожании – в том числе на мороженую неразделанную рыбу

Депутаты считают нужным обуздать цены на продукты

Группа депутатов Госдумы предложила обязать правительство устанавливать предельно допустимые цены в рознице на товары первой необходимости при резком удорожании. Среди такой продукции и мороженая рыба.

Депутаты «Справедливой России» внесли на рассмотрение Госдумы два проекта изменений федерального закона об основах госрегулирования торговой деятельности, сообщает корреспондент Fishnews.

Первый проект предусматривает новую обязанность для правительства, которая, как заявляют парламентарии, должна помочь в борьбе с резким удорожанием продуктов.

Сегодня по закону о торговле правительство РФ может устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории региона или регионов. Такие меры могут применяться, если за 30 дней подряд в этом регионе или регионах товар в рознице подорожал на 30 и более процентов.

По действующему постановлению правительства, предложения по предельным ценам готовит Минэкономразвития России. Однако нет ограничений ни по срокам разработки таких предложений, ни по срокам их рассмотрения и принятия окончательного решения кабмином, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим депутаты предложили заменить на обязанность право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены в случае такого стремительного удорожания.

Отметим, что в список товаров первой необходимости, на которые могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, входит и рыба мороженая неразделанная.

Второй законопроект предусматривает дополнение федерального закона о торговле новыми положениями. Депутаты предлагают, чтобы руководство регионов устанавливало предельные торговые наценки на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Список товаров, на которые предлагается распространить такую возможность, не отличается от нынешнего, определенного правительством РФ, и также включает мороженую неразделанную рыбу.

Предельная торговая наценка, согласно законопроекту, может составлять не больше 20% к отпускной цене в оптовой торговле и не более 50% к фактической отпускной цене производителя.

Также депутаты предложили предусмотреть, что правительство РФ будет «вправе осуществлять поддержку розничной торговли социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости (…) за счет средств федерального бюджета в порядке и в случаях, предусмотренных правительством РФ».

С помощью таких мер можно будет контролировать ситуацию с ценами в условиях ограничений, которые вводятся для борьбы с коронавирусом, а также в дальнейшем, говорится в пояснительных записках к законопроектам.

Fishnews

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