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Прыгающая семга. Фото Thomas Bjorkan («Википедия»)

В Поморье принимают заявки на семгу и горбушу

В Архангельской области стартовала заявочная компания по закреплению объемов вылова лососевых в 2020 г. Для промысла и любительского рыболовства региону выделили 21 тонну семги и чуть более 9 тонн горбуши.

Прием заявлений будет вестись в электронном виде до 8 мая. В региональном министерстве АПК и торговли обратили внимание, что по четным годам ход горбуши на нерест не массовый, поэтому объемы значительно снижены по сравнению с 2019 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Архангельской области, промысел анадромных в регионе разрешен только на рыболовных участках, закрепленных за пользователями долгосрочными договорами. Таких РЛУ в области 112.

Традиционные заявители на объемы лососевых - рыболовецкие колхозы с участками на побережье Белого моря.

Fishnews

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