16 апреля 2020 года

Рыбаки сохраняют прибавку на промысле

К середине апреля российские рыбопромышленники выловили 1,62 млн тонн водных биоресурсов, это на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По динамике уловов в лидерах – Дальний Восток и Каспий.

По данным отраслевой системы мониторинга, к 15 апреля общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил 1,62 млн тонн, что на 95,4 тыс. тонн выше уровня прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Дальневосточном бассейне уловы выросли на 8,2% и достигли 1,25 млн тонн. На промысле минтая освоено около 1,02 млн тонн, что на 68 тыс. тонн больше показателя на 15 апреля 2019 г. По треске вылов подрос на 8,6 тыс. тонн – до 57,2 тыс. тонн, по сельди на 8 тыс. тонн – до 71,4 тыс. тонн.

В Северном бассейне прибавка составила 4,9%, добыто 153,8 тыс. тонн. По основному объекту промысла – треске – вылов увеличился до 115,3 тыс. тонн, это почти на 1 тыс. тонн больше, чем год назад. По пикше прирост даже более существенный – на 3,5 тыс. тонн при вылове 20,9 тыс. тонн.

В Западном бассейне рыбалка в символическом плюсе: добыто 36,6 тыс. тонн рыбы, что на 0,7% выше уровня прошлого года. Вылов шпрота снизился по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. на 1,1 тыс. тонн и составляет 23,4 тыс. тонн. Зато уловы балтийской сельди выросли почти на 1,5 тыс. тонн и вплотную приблизились к 12 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне цифры вылова в целом соответствуют уровню прошлого года – почти 22,3 тыс. тонн. Если по хамсе динамика положительная – рост на 1,4 тыс. тонн, до 18,7 тыс. тонн, то по тюльке показатели просели более чем вдвое – добыто 0,7 тыс. тонн, что на 1,1 тыс. тонн меньше, чем год назад.

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки освоили уже 11,1 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 57% выше уровня прошлого года. Основной вклад по-прежнему вносит промысел кильки – 4,3 тыс. тонн. Частиковых видов рыб пока добыто на 0,4 тыс. тонн меньше, чем год назад, – 4,8 тыс. тонн. По пресноводным видам уловы незначительно подросли и находятся на уровне почти 1,2 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российский флот нарастил вылов на 5,5%, до 86,1 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 60 тыс. тонн, что на 20% ниже уровня прошлого года.

Fishnews