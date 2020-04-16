16 апреля 2020 года

Зеленые водоросли юга России станет легче различать

Отечественные ученые составили полевой определитель кладофоровых водорослей Понто-Каспийского бассейна – в сборнике 31 вид. Многие из этих растений – прекрасные индикаторы окружающей среды.

Над изданием «Морские и солоноватоводные виды водорослей семейства Cladophoraceae и рода Aegagropila Понто-Каспийского бассейна: полевой определитель» работало несколько институтов. Это Азово-Черноморский филиал ВНИРО, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН.

В монографии собрана и критически проанализирована вся имеющаяся и новая информация о морских и солоноватоводных кладофоровых водорослях Понто-Каспия, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ. Издание содержит ключи для определения и описания 31 вида кладофоровых водорослей юга России. Это практическое руководство для научных работников, аспирантов, студентов.

«Многие их этих водорослей являются великолепными видами мониторами состояния окружающей среды, в частности, видами, способными указывать на минеральное загрязнение. По ним можно судить о качестве водной среды, о содержании в воде биогенных элементов», — отметил один из авторов пособия, заведующий лабораторией гидробиологии Азово-Черноморского филиала ВНИРО Дмитрий Афанасьев.

В определителе большое количество иллюстраций и описаний макроскопических признаков. Они позволяют сформировать мнение о видовой принадлежности того или иного экземпляра в экспедиционных условиях еще до использования оптики.

Монографию можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/stock/nZ5uGLu3vPgpH1pkAipRMhsU.

Fishnews