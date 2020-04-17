17 апреля 2020 года

Пограничники изъяли трепанга на миллионы

В Приморском крае пограничники изъяли из незаконного оборота 80 кг сушеного дальневосточного трепанга. По предварительной оценке, общая рыночная стоимость изъятого биоресурса может превышать 4 млн рублей.

Первое задержание провели во Владивостоке на территории гаражно-строительного комплекса. В нежилом помещении, переоборудованном горожанином под офис, и в автомобиле правоохранители обнаружили более 44 кг «морского огурца». Изъято порядка 6 тыс. особей трепанга, сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Кроме того, на трассе остров Русский - Седанка пограничники совместно с сотрудниками полиции остановили автомобиль, в котором нашли свыше 10 тыс. трепангов общим весом свыше 35 кг.

Ни один из владельцев ценного товара не смог предоставить документов на него. Проводятся разбирательства.

Fishnews