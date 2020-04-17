17 апреля 2020 года

Китайским морепродуктам разрешили въезд

Россельхознадзор снял ограничения на ввоз из Китая и транзит по территории России живых ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных. При этом временный запрет продолжает действовать для живой рыбы КНР.

Ограничения отменены с 16 апреля, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве разъяснили, что ввозить в страну можно живых ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных – продукцию, соответствующую кодам ТН ВЭД 0306, 0307 и 0308.

Ограничения действовали с 20 февраля текущего года как мера по борьбе с распространением коронавируса. Временный запрет на ввоз живой рыбы сохраняется, подчеркнули в Россельхознадзоре.

Fishnews