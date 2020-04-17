17 апреля 2020 года

Подсветка помогла рыбе расти быстрее

Ученые Южной Кореи разрабатывают новую технологию производства ложного палтуса на аквакультуре. Благодаря применению светодиодов у рыбы увеличились темпы роста и снизилась смертность.

Над новой технологией трудятся специалисты Национального университета Пугён, пишут СМИ республики. Центр исследования применения LED в выращивании гидробионтов функционирует с 2015 г. в рамках программы Министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи. Результатом многолетней работы стала система освещения, повышающая производительность рыбоводного хозяйства.

По информации южнокорейской прессы, эксперимент с 40-60 тыс. особей ложного палтуса (азиатского паралихта) провели на опытном предприятии на острове Чеджудо. В закрытых емкостях, оборудованных разработанной системой освещения, рост рыб увеличился на 15-79% по сравнению со стандартными условиями. Уровень смертности также оказался ниже обычного.

Таких результатов ученые добились благодаря подбору ламп с оптимальной длиной волны, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на южнокорейские СМИ. Технология уже получила признание у представителей отрасли.

В течение следующих двух лет команда исследователей намерена опробовать новую систему освещения на других видах рыбы, а также изучить ее влияние на процесс взросления и окраса тела гидробионтов. Также ученые намерены собираются разработать и коммерциализировать технологию одновременного контроля освещения и качества воды.

Fishnews