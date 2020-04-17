17 апреля 2020 года

Заполярье получило лососевое пополнение

В апреле предприятия Главрыбвода пополнили рыбные запасы Мурманской области более чем на полмиллиона экземпляров молоди семги. Их выпустили прямо под лед на порожистых участках реки Умба.

С начала апреля сотрудники Мурманского филиала Главрыбвода выпустили 561 тыс. годовиков атлантического лосося (семги) в реку Умба бассейна Белого моря. Госзадание по искусственному воспроизводству водных биоресурсов выполняли Умбский рыбоводный завод, Кандалакшский экспериментальный лососевый завод и Княжегубский рыбоводный завод, рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения.

Средняя навеска молоди составила 2 г – вдвое больше плановой навески годовиков. Семгу переселяли в порожистые участки реки Умба под лед с использованием автотранспорта и снегоходной техники.

Fishnews