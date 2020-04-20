20 апреля 2020 года

Для организаторов любительской рыбалки обновили образец заявки

Минсельхоз утвердил новую форму заявки на распределение квот для организации любительской рыбалки. Значительных изменений по сравнению с пока еще действующим образцом не произошло.

Для того чтобы получить квоты на организацию любительской рыбалки, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обращаться к региональным властям. Новая форма заявки для этих целей утверждена приказом Минсельхоза от 25 февраля 2020 г. № 85. Документ официально опубликован 17 апреля и вступит в силу с 28 апреля. При этом приказ от 17 июля 2018 г. № 306 утратит силу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, большого количества изменений по сравнению с пока еще действующей формой не произошло. Но, например, вместе формулировки «организация любительского и спортивного рыболовства» теперь используется «организация любительского рыболовства», а рыбопромысловые участки стали рыболовными.

Правила распределения квот регламентированы постановлением правительства РФ от 23 ноября 2017 г. № 1420.

Fishnews