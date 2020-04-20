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Рыбакам Европы помогут справиться с последствиями пандемии коронавируса. Фото предоставлено пресс-службой ЕС

Рыбному хозяйству ЕС приготовили «лекарства» от пандемии

Евросоюз подготовил различные меры поддержки рыбной отрасли для смягчения негативных последствий пандемии COVID-19. Предусматривается финансовая и другая помощь.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Вирджиниу Синкявичус отметил, что вызванные коронавирусом проблемы в торговле сильно ударили по рыбакам и аквафермерам. Для помощи отрасли необходимы быстрые, скоординированные и эффективные меры, подчеркнул чиновник.

Через Европейский фонд морских дел и рыболовства (EMFF) поддержат рыбаков, вынужденно приостановивших промысел в связи с пандемией. Финансовую помощь окажут также аквафермерам и рыбопереработчикам. Особое содействие обещано отдаленным регионам, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии. Кроме того, Брюссель намерен помочь предприятиям с хранением произведенной продукции.

Дополнительные поправки к регламенту фонда предусматривают гибкое перераспределение средств. Часть выплат будет начислена задним числом, начиная с 1 февраля, поддержку планируется оказывать до конца года. Меры, предложенные исполнительной властью, уже одобрил Европарламент.

Ранее Еврокомиссия решила не требовать возврата неизрасходованного финансирования, предоставленного EMFF, до закрытия отдельных программ. Кроме того, с 30 марта запущен ежегодный процесс предварительного финансирования фонда, который получил 160,3 млн евро на инвестиции в рыбную отрасль.

Портал Seafood Source рассказывает, как работают меры поддержки от ЕС в Португалии. Здесь для малых и средних хозяйствующих субъектов рыбной отрасли, пострадавших от последствий пандемии, открыта кредитная линия на 20 млн евро. Срок займа – 6 лет, процентная ставка субсидируется.

Fishnews

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